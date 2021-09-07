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Трех кировчан будут судить за создание экстремистской организации

Юлия Зорина Новости, Общество

Трое жителей Кирова пойдут под суд за создание экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как было установлено в ходе следствия, с августа 2019 года по май 2020-го в Кировской области действовало общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси». Его деятельность организовали трое кировчан.

Они вовлекали в работу организации новых участников, проводили собрания, на которых продавали вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР. Один из мужчин также собирал деньги, которые вкладывал в деятельность организации.

При этом все трое знали, что организация является незаконной. 11 июля 2019 года решением Верховного суда Республики Коми МОО «Союз Славянских Сил Руси» было признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

В отношении кировчан было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд.

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Юлия Зорина