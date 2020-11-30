Тренер «Родины» недоволен игрой, несмотря на победу

В субботу кировская команда обыграла хоккеистов «Сибсельмаша».

28 ноября в Кирове состоялся матч Суперлиги по хоккею с мячом. «Родина» принмала в гостях хоккеистов из Новосибирска. Игра вышла напряжённой. Кировчане выиграли со счётом 4:3.

Несмотря на победу главный тренер кировской команды Андрей Рушкин остался недоволен проведенной игрой.

— Исход встречи мог быть любой. На нас оказывал давление тот факт, что за последние игры мы не получали шанса выиграть. Конечно, это сказалось на качестве игры. Мы двигаемся дальше, на следующей неделе встречаемся с командой «Первоуральск». Мы будем бороться и должны победить, — сказал Андрей Анатольевич.

Следующий матч хоккеисты «Родины» проведут во вторник, 1 декабря. Он также пройдёт на кировском стадионе. К сожалению, болельщики не смогут увидеть противостояние вживую.