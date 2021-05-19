Тротуар за 2 млн рублей появится в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке на ул.Сосновой появится новый тротуар. Стоимость работ превысит 2 миллиона рублей.

Проект будет реализован в рамках региональной программы «Народный бюджет».

Пешеходная дорожка по чётной стороне улицы заканчивается около дома №42, и требуется её продолжение. Помимо устройства тротуара площадью 495 кв.м., работы включают ремонт лестницы и пандуса, строительство насыпи и её укрепление из-за сложного рельефа местности.

Справка

«Народный бюджет» — одна из форм инициативного бюджетирования. Граждане получают возможность самостоятельно решить, на благоустройство каких объектов будут направлены выделенные средства областного (1,5 млн.руб.) и местного (1 млн.руб.) бюджетов. Софинансирование со стороны жителей не требуется.

Фото np43.ru