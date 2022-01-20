Центробанк РФ хочет полностью запретить сделки с криптовалютами

Под запрет в России могут попасть майнинг, выпуск и обращение криптовалют.

Центробанк выпустил доклад о криптовалютах, где говорится о «значительных рисках» для российского финансового рынка. Якобы граждане могут потерять вложения, виртуальные деньги напоминают финансовые пирамиды, зависят от информационного фона, а биржи могут быть объектами хакерских атак. Кроме того, криптовалюты создают риск для суверенитета рубля.

Логика такая: люди начнут массово скупать крипту, из страны начнётся отток капитала, национальная валюта ослабнет. Люди начнут забирать свои деньги из банков, что пошатнет их финансовую устойчивость. Возможно и использование криптовалют в преступной деятельности. Есть предположение что ФСБ хочет лишить доступа к ним оппозиционные и нежелательные организации, иноагентов и НКО.

Выход Банк России видит в полном запрете выпуска, обращения и обмена криптовалют, запрета вложений в них для финансовых организаций, в закрытии криптобирж, обменников и P2P-платформ. О конкретных наказаниях за нарушение запретов в докладе не говорится. По мнению издания Bloomberg на криптокошельках в России сейчас около 7 трлн рублей.

Напомним ранее в Кремле исключили возможность узаконить криптовалютные сделки в стране с участием банков. Однако в Минцифре РФ заявляли о намерении сделать цифровой рубль третьей формой денег до 2030 года.