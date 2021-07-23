ЦУР Кировской области и региональное МЧС подписали соглашение о сотрудничестве

Согласно документу, стороны будут обмениваться оперативными сведениями, передаваемыми по электронным каналам связи.

— При любой ЧС очень важна скорость реакции, в том числе в вопросах информационного обмена, — говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. – Мы понимаем, что эффективность работы ЦУР обеспечивают в том числе и совместные мероприятия с федеральными ведомствами и общественными организациями.

Как пояснил Игорь Панкратов, Соглашение с МЧС — шаг закономерный, совместная работа с данным ведомством уже ведется на постоянной основе в вопросах информирования и пропаганды безопасности населения. Сейчас, согласно подписанному документу, ЦУР будет помогать при решении задач в области прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Впрочем, как рассказали в Центре управления регионом Кировской области, они активно взаимодействуют и с другими федеральными структурами и ведомствами. Недавно состоялись встречи с региональными предстателями УМВД, ФССП, Центробанка, Кировстата.

— Со всеми найдено понимание и определены точки взаимодействия, — говорит Игорь Панкратов. – Например, совместно с ФССП по Кировской области мы регулярно проводим видеотрансляции прямых эфиров по важным и актуальным вопросам. Одна из последних состоялась буквально на днях и касалась темы ограничений на выезд за пределы РФ.

Как отметили в ЦУР Кировской области, вскоре будет подписан еще целый ряд Соглашений о сотрудничестве, в том числе и с общественными организациям. В настоящее время прорабатываются варианты Соглашения с Общественной палатой и Региональным ресурсным центром поддержки СО НКО.