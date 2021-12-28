Тысячу тонн рапсового масла отправили из Кировской области в Китай

С начала года из Кировской области в Китай отправлено свыше тысячи тонн рапсового масла.

Как сообщили в Россельхознадзоре, каждая партия прошла документарный и лабораторный контроль, а также исследование на наличие ГМО. Всё масло соответствовало требованиям страны-импортёра. Собственникам продукции выдано 47 фитосанитарных сертификатов.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, в текущем году валовой сбор рапса составил в регионе 24,3 тыс.т. при урожайности 18 ц/га (в 2020-м — 14,4 тыс.т. при урожайности 11,7 ц/га). Крупнейшим производителем является Лебяжский завод растительных масел.

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