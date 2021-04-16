У 11% жителей Кировской области есть подработка

Согласно исследованию «HeadHunter», у 11% опрошенных жителей Кировской области имеется подработка.

Каждый третий из них представляет сферу науки и образования. Кроме того, охотно подрабатывают в таких профобластях как искусство, маркетинг, масс-медиа, медицина, развлечения, реклама, PR.

37% опрошенных в результате подработок смогли увеличить свой доход на 30%, треть повысила материальное состояние на 50%.

Почти половина призналась, что начальство не знает об их дополнительной работе. В то же время 57% подрабатывающих сообщили, что если руководство поднимет зарплату, они будут готовы отказаться от шабашек и сосредоточатся на основной деятельности.