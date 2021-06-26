У кировских автомобилистов подростки скручивают колпачки с колес

Жителей нашего города также затронула новая «мода», прокатившаяся по всей стране в одной из соцсетей.

Транспортный налог, дорогой бензин… На автолюбителей свалилась новая напасть — подростки начали снимать колпачки с колёс чужих авто из-за челенджа в Tik Tok.

После злодеяния ребята хвастаются перед друзьями украденным и выкладывают свою «добычу» в сеть с хэштегом #колпачки. Причем, скручивают не только редкие, интересные экземпляры, но и обычные чёрные. Несколько кировчан также стали жертвами нового не очень законного челенджа.

Автолюбители уже начали объединяться против малолетнего тиктока головного мозга. Многие устраивают засады и ловят на «живца» — на новенькие блестящие колпачки. А потом сдают малолеток-воришек либо родителям, либо в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове полицейские поймали угонщика велосипедов.