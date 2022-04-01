У вас ЕГЭ: чем будет отличаться единый госэкзамен в 2022 году

ЕГЭ исполняется 21 год – совершеннолетие даже по самым жёстким меркам. За это время единый государственный экзамен стал неотъемлемой частью российской реальности. Но 2022-й всё же смог отличиться.

В этом году школу оканчивает второе поколение образовательных стандартов, старшеклассники пандемийных лет, на отлично освоившие учебу в zoom-формате, но не сдававшие ОГЭ. Казалось бы, «есть над чем понервничать». Но…

Парадоксальным образом на фоне ковида, санкций и постоянных перемен отношение к экзаменам изменилось. Стало понятнее и спокойнее. Появилась определённость. И из страшилки нулевых ЕГЭ превратился в своеобразный этап взросления для школьников и в рутину в хорошем смысле – для педагогов.

Как будет проходить ЕГЭ в 2022 году? Хватит ли школьных знаний, чтобы сдать госэкзамен? Что такое ФГОСы и какое отношение они имеют к Кировской области и к ЕГЭ? На эти и другие вопросы «КП» ответила министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Единые, государственные, наши. О ФГОСах

…Наверное, начать стоит с ФГОСов – федеральных государственных образовательных стандартов, свода правил о том, как и чему учить детей, обязательного к применению во всех школах страны.

Первые стандарты были законодательно закреплены еще в 2004-м и имели главной целью усвоение знаний. Вторые вводились в начале 10-х годов, и приоритеты были уже иными. Наравне с учёбой на первое место выходило воспитание личности. А работа велась не только на уроках, но и вне школьных стен.

Осенью 2022 года в силу вступают третьи, обновленные, ФГОСы. Акцент в них сделан на воспитании и функциональной грамотности. Что это означает?

— Мы не только даём знания, но и воспитываем граждан нашей страны. Речь идёт об экологическом, трудовом, эстетическом и, конечно же, патриотическом воспитании. Мы понимаем, что дети должны быть невосприимчивы к различного рода экстремизму, дискриминации, должны уметь работать с гуманитарными навыками, с волонтёрством, уважать историческое прошлое нашей Родины, ее трудовые достижения, — отмечает Ольга Рысева.

Функциональная грамотность реализуется по следующим направлениям: математическая, естественнонаучная, читательская, финансовая, креативное мышление и глобальные компетенции.

— Это не какие-то новые дисциплины, а встраивание практических задач в уже имеющиеся школьные предметы. Если раньше мы задавались вопросом, чему учить, то сейчас главный вопрос – для чего учить? Как ребёнок может применить эти знания в жизни? Возьмём, например, математику – дети смогут не просто оперировать цифрами, но и понимать, как рассчитать проценты по банковскому вкладу, как определить время прибытия самолёта в другом часовом поясе… — говорит министр.

Кстати Активное участие в разработке обновленных ФГОСов принимала Кировская область. Изменение образовательных стандартов неоднократно обсуждалось на комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», которую возглавляет губернатор Игорь Васильев. Под его руководством были собраны и направлены в Минпросвещения мнения экспертных сообществ из разных регионов страны, на основании которых и строились обновленные стандарты. Свои предложения внёс, в частности, кировский институт развития образования.

А при чём здесь экзамены?

Зачем так подробно излагать методические постулаты? Затем, чтобы стало яснее – в 2022 году к итоговой аттестации подошли школьники, которые не занимались учебой только ради учёбы и были не просто слушателями при педагоге-лекторе, а активными участниками образовательного процесса. И это как нельзя более пригодилось в ковидные годы, когда образование шагнуло в онлайн, а на первый план вышла самостоятельная работа. Сверхзначимость оценок снизилась, и пришло понимание: экзамен – не самоцель, а 11-летнее «натаскивание» на результат осталось в прошлом. И мерой школьной науки стал не аттестат, а жизнь.

ЕГЭ уже не тест

Сегодняшний госэкзамен – это срез знаний, избавленный от субъективности традиционных испытаний. Если педагог 11 лет учил ребенка, и ребёнок получал тройки, это могло отрицательно повлиять на итоговую оценку. Но сегодня результат зависит лишь от подготовки самого школьника.

Школьных знаний для сдачи ЕГЭ вполне достаточно, уверяют в минобразования. Заданий сверх программы на госэкзамене нет, и нанимать репетитора по каждому предмету вовсе необязательно.

— В большинстве школ учителя прекрасно дают знания, и ребёнок должен этим пользоваться. Ничего не делать на уроках, а потом идти к репетитору – такого быть не должно, — считает директор кировского физико-математического лицея Михаил Исупов.

Рассчитывать на авось тем более не стоит – примитивных тестов тоже давно нет, и сыграть в угадайку не получится.

— Усовершенствованные КИМ предполагают, что экзамен – это размышление. Поэтому смысла в «натаскивании» нет, это понятие уже неактуально. Почему в сознании граждан старшего поколения ЕГЭ остается страшилкой, непонятно. Дети спокойно относятся к экзамену и не боятся его, — говорит Ольга Рысева.

…а кто тогда боится? И что с этим делать?

Самый сильный стресс перед экзаменом, как ни странно, испытывают взрослые – родители выпускников. Они не сдавали современный ЕГЭ и не могут предложить детям ничего, кроме психологической поддержки. Но это и есть самое важное.

— Главное для родителей – создать спокойную доброжелательную атмосферу, успокоить ребёнка и не провоцировать панику и страх, — советует министр. — Нагнетать ситуацию неуспеха, опасаясь, что ребенок не сдаст экзамен, – большая ошибка родителей. Надо верить в своих детей, поддерживать их. Не нужно обострять проблему, — добавляет Михаил Исупов.

Пробный, или успокоительный

В КФМЛ, как и в других кировских школах, проходят консультации, направленные на особенности решения задач и оформления работ. Также в рамках подготовки к итоговой аттестации (и для снятия стресса) выпускники могут сдать тренировочные экзамены.

Так, 25 марта кировские школьники написали КЕГЭ, или экзамен в компьютерной форме по информатике и ИКТ. В мероприятии приняли участие почти 600 учащихся. Ребята смогли заранее проверить свои знания и оценить слабые места.

Кстати Примеры типовых материалов, которые используются на ЕГЭ, размещены на сайте Федерального института педагогических измерений fipi.ru. Если ребёнок хочет подготовиться к экзамену самостоятельно, он может прорешать эти задания.

Для мам и пап в России проводится акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участвует в ней и Кировская область.

ЕГЭ для родителей пройдёт 2 апреля. Участники акции сдадут экзамен по базовой математике и почувствуют на себе всю процедуру от и до: пройдут регистрацию и предэкзаменационный контроль, заполнят бланки, выполнят задания и увидят, как обрабатывают материалы. Экзамен продлится 1 час.

– Акция «Сдаем вместе» проводится с 2020 года почти во всех муниципальных образованиях Кировской области. Ее цель – помочь выпускникам и их родителям снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ и познакомить общественность с процедурой проведения экзаменов, – говорит Ольга Рысева.

Министр и ее заместитель Елена Воронкина присоединятся к пробному ЕГЭ в Котельниче и Орлове.

«9 лет я готовился к ОГЭ…

…а его отменили. Два года назад я радовался, а теперь понимаю, что у меня нет опыта сдачи экзаменов в подобном формате, и очень волнуюсь». Так рассуждают некоторые школьники, и их можно понять.

— Моя дочка стала одной из тех, кто пропустил ОГЭ, — рассказала кировчанка Ивана Касьянова, мама ученицы 11-го класса школы №66. – Начался коронавирус, школьников перевели на дистанционное обучение. Многие родители наняли репетиторов, потратили немалые деньги, в итоге экзамен отменили. Я считаю, что это минус. Если бы мы сдали ОГЭ, то понимали бы, с чем предстоит работать сейчас.

На ЕГЭ, кроме обязательных предметов, дочка Иваны планирует сдавать обществознание. По пути репетиторства не пошли – девушка ходит на консультации и факультативы в школе, а также готовится самостоятельно, выполняя задания на сайте «Решу ЕГЭ» (rus-ege.sdamgia.ru). «Пробники» уже написаны. — Скажу честно, даже тренировочные экзамены были очень нервными. Дочь сильно переживает, и меня это беспокоит, — говорит Ивана.

Дочка другой кировчанки Маргариты Рыловой заканчивает 9-й класс ВГГ. Из предметов по выбору она тоже предпочла обществознание. В этом году ей предстоит сдать ОГЭ.

— И я, и моя дочь крайне спокойно относимся к экзаменам. Начиная со среднего звена, мы проговариваем, что ни ОГЭ, ни ЕГЭ не являются чем-то кульминационным. Это всего лишь один из этапов обучения. Даже если что-то пойдет не так, и результат окажется хуже, чем хотелось бы, жизнь на этом не заканчивается. Но если ты учишься хорошо, не «запускаешь» предметы, то сдать экзамен будет не так уж и сложно, — считает Маргарита.

Сама идея экзамена – определённо плюс. По детям в нашем классе я замечаю, насколько серьёзнее они стали относиться к учебе благодаря ОГЭ. У них началось формирование цели, в плане взросления они буквально перепрыгнули через пропасть. Они понимают, что от их выбора зависит, пойдут они дальше по техническому направлению или по гуманитарному, они уже сейчас задумываются об институте.

Так стоит ли переживать из-за ОГЭ или его отсутствия? Нет, говорит министр образования.

— В 2020 году ОГЭ был отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом. На эту меру пошли, чтобы сохранить здоровье детей. Но следует понимать, что об отмене экзаменов стало известно в последний момент, когда подготовка к ним была завершена. Никакого напряжения по этому поводу в школах нет, — отмечает Ольга Рысева.

Мнение министра разделяет и директор кировского физико-математического лицея Михаил Исупов:

— Не вижу в отмене ОГЭ большой проблемы для тех, кто будет сдавать ЕГЭ. Эти экзамены основаны на разном материале.

Не проблема – так можно сказать и о дистанционном обучении, которое многие заранее обвиняют в возможных неудачах на ЕГЭ.

— Дети учились дистанционно только два месяца – апрель-май 2020 года. В прошлом и в этом учебном году образовательный процесс идет в традиционном очном формате. Да, некоторые классы уходили на карантин, но он длился не больше двух недель. В этом случае школьники занимались дистанционно, а учебный план корректировался. Все программы образовательные организации выполняют, — отмечают в минобразования.

Как будет проходить единый госэкзамен в этом году?

— Так же, как и всегда. В процедуре экзамена ничего не меняется, — успокоила школьников Ольга Рысева. — Единственное новшество – были внесены изменения в ковидный СанПиН и отменены требования Роспотребнадзора по шахматной рассадке детей и соблюдению дистанции в 1,5 метра. В остальном экзамен будет проходить как обычно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, что на написание ЕГЭ отводится по разным предметам разное количество времени. Максимальное количество времени – 3 часа 55 минут – участники ЕГЭ пишут по профильной математике, физике, литературе, информатике и ИКТ, биологии. Все материалы печатаются в присутствии участников экзамена, а по его завершении сканируются и отправляются в региональный центр обработки информации. Все аудитории ППЭ оборудованы системами видеонаблюдения, с помощью которых за ходом экзаменов могут следить специалисты минобразования и общественные наблюдатели.

Что изменится в экзаменационных заданиях?

В 2022 году школьники 11-х классов завершают обучение по новому ФГОС среднего общего образования. В связи с этим контрольные измерительные материалы ЕГЭ поэтапно будут обновляться в течение 3 лет. Ежегодно, начиная с 2022 года, в КИМ будут включаться 3-4 новых задания.

В 2022 году в единый государственный экзамен внесены следующие изменения:

исключена часть заданий в базовой математике,

сделан упор на геометрию при составлении математических заданий,

«лёгкие» задания в профильной математике заменены на более сложные,

исключены три задания по геометрии, но включен развёрнутый ответ на другие вопросы,

дополнены справочные материалы,

сделан упор на Великую Отечественную войну в заданиях по истории,

упразднено сочинение в ЕГЭ по истории.

И ещё 3 неудобных вопроса про ЕГЭ

Что делать, если все-таки не сдал?..

Схема действий прописана давно. Если вы не сдали экзамен по выбору, пересдача возможна только в следующем году. Пересдать обязательные предметы можно в резервные дни основного периода ЕГЭ или в дополнительный период в сентябре. Если не сдана математика профильного уровня, то пересдача математике осуществляется только базового уровня.

Если не сданы оба обязательных предмета, имеет смысл подумать о поступлении в колледж, имея при себе аттестат об основном общем образовании.

Что касается психологической составляющей, то не стоит из разовой неудачи на экзамене делать трагедию, говорит Ольга Рысева:

— И школьники, и их родители должны понимать, что жизнь на этом не заканчивается. Если ребенок не сдал ЕГЭ или не набрал желаемый балл, это не катастрофа. Нужно продумать свою вступительную кампанию и действовать в соответствии с результатом. Во-первых, у нас много вузов с более низким проходным баллом. Во-вторых, через год экзамен можно пересдать – и поступить на выбранную специальность или переориентироваться на что-то другое. Если позволяют финансы, возможен вариант с платным обучением.

Кроме вузов, у нас есть замечательные СПО. Сегодня среднее профессиональное образование идёт наравне с высшим в плане престижности, и многие выпускники выбирают именно его. Это крепкая профессия в руках и практически гарантированное трудоустройство.

Могут ли отменить ЕГЭ в связи с санкциями?

В Рособрнадзоре на этот вопрос отвечают однозначно: нет. По словам главы ведомства Анзора Музаева, есть «твёрдое ощущение, что экзамен мы провести сможем. Какие бы новые ограничения ни вводились, это не будет для нас серьёзной помехой».

А вообще отказаться от ЕГЭ могут? Об этом так много говорят…

Каждую весну в прессе начинает муссироваться тема отказа от ЕГЭ. В качестве альтернативы рассматривается возврат классических экзаменов или перевод итоговой аттестации на добровольную основу. Ещё один вариант — «портфолио школьника». Это копилка достижений, в которую попадают не только оценки, но и успехи в спорте, творчестве, волонтёрстве. Все это оценивается в баллах, которые суммируются и дают право на поступление в вуз. Насколько это реально и какова официальная позиция по этому поводу?

— Мы как орган исполнительной власти реализуем государственную политику в сфере образования, разрабатываемую и проводимую Министерством просвещения и Рособрнадзором. Сейчас ни одно из этих ведомств не ориентирует на отмену ЕГЭ, поэтому работаем в плановом режиме, — отмечают в минобразования Кировской области.

Расписание ЕГЭ в Кировской области

21 марта – 15 апреля – досрочный период ЕГЭ

26 мая – 2 июля – основной период ЕГЭ

5 – 20 сентября – дополнительный период ЕГЭ (пересдача ЕГЭ по русскому языку и базовой математике)

Расписание экзаменов в основной период сдачи ЕГЭ