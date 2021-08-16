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Учитель года из Кирова снимет ролик про свою работу

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Учительница Дина Утланцева из Кирова представит Кировскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». К конкурсу Дине Сергеевне предстоит подготовить видеоролик о своей работе.

Дина Утланцева работает в школе №16. Она учитель начальных классов. В прошлом году она выиграла региональный этап «Учителя года». В сентябре 2021-го Дина Сергеевна поедет в Ростов-на-Дону, чтобы выступить на федеральном уровне.

В этом году педагоги должны будут представить на конкурс свои медиавизитки. В них учителя покажут самые важные грани своей работы в контексте регионального колорита.

Съемки визитки Дины Утланцевой проходят в стенах родной школы, в Вятском палеонтологическом музее и на улицах Кирова. Делать задание кировчанке помогают коллеги из родной школы, Института развития образования и, конечно, любимые ученики.

Учитель года из Кирова снимет ролик про свою работу

Учитель года из Кирова снимет ролик про свою работу

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Юлия Зорина