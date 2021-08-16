Учитель года из Кирова снимет ролик про свою работу

Учительница Дина Утланцева из Кирова представит Кировскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». К конкурсу Дине Сергеевне предстоит подготовить видеоролик о своей работе.

Дина Утланцева работает в школе №16. Она учитель начальных классов. В прошлом году она выиграла региональный этап «Учителя года». В сентябре 2021-го Дина Сергеевна поедет в Ростов-на-Дону, чтобы выступить на федеральном уровне.

В этом году педагоги должны будут представить на конкурс свои медиавизитки. В них учителя покажут самые важные грани своей работы в контексте регионального колорита.

Съемки визитки Дины Утланцевой проходят в стенах родной школы, в Вятском палеонтологическом музее и на улицах Кирова. Делать задание кировчанке помогают коллеги из родной школы, Института развития образования и, конечно, любимые ученики.