Учитель истории из Свечи поделилась секретами идеального урока

Ирина Четверикова – учитель истории и обществознания, а еще – классный руководитель 10 класса.

Ирина Сергеевна не покидает родную школу в поселке Свеча с 7 лет – сначала она была ее учеником, затем вожатой в школьном лагере, а после – учителем и классным руководителем.

За годы педагогической карьеры Ирина Четверикова выработала свои методы проведения идеального урока.

«На уроках мы много разговариваем»

И речь тут вовсе не о плохой дисциплине. Ирина Сергеевна отмечает, что её ученики обожают дискутировать.

«Я предлагаю ребятам: «Давайте поспорим!» И мы действительно дискутируем по теме урока. Детям это нравится, потому что на их аргументы я привожу контраргументы. Они учатся доказывать свою точку зрения», — пояснила Ирина Четверикова.

Еще одно правило хорошего урока для Ирины Сергеевны – не заходить в класс без улыбки.

«Мои ученики говорят, что я «подкупаю» их своей доброжелательностью. У нас в жизни много проблем, и у детей они тоже есть. Если учитель будет заходить в класс без позитива, то не получит отдачи. Улыбка раскрепощает учеников», — говорит Ирина Сергеевна.

Проекты и критическое мышление – часть урока

Чтобы заинтересовать ребят, Ирина Сергеевна включает в свои уроки элементы проектной деятельности и технологий критического мышления.

«Мини-проекты включаются в некоторые моменты урока. Например, в 11 классе на уроке обществознания была тема «Социальные конфликты». Ребята на примере конкретной ситуации вырабатывали решение проблемы. Еще один мой ученик создал целую обучающую игру по обществознанию. Эту игру мы применяли на уроке», — рассказала Ирина Четверикова.

К технологиям критического мышления педагог относит игру в ассоциации.

«Например, темой одного урока было понятие молодежи. Ребятам нужно было подумать, какие ассоциации у них возникают с этим словом, и таким образом составить определение. Такую технологию можно применить к любой теме урока», — отметила Ирина Сергеевна.

История – это жизненный опыт

С высоты своего педагогического опыта Ирина Четверикова может сказать, что обществознание ученикам нравится больше, чем история, хотя этот предмет сложнее для изучения.

«Согласитесь, история конкретна. А обществознание более приближено к жизни ребят. У них есть свой определённый жизненный опыт, и они с точки зрения этого опыта рассуждают и пытаются решить поставленную на уроке проблему», — говорит педагог.

Однако это не означает, что история не может быть интересной, и ученики не хотят ее изучать.

«Буквально недавно 8-классник задал мне вопрос – «Зачем учить историю? Сейчас много современных технологий. Зачем это нужно?», — рассказывает Ирина Четверикова. – А как без истории? Ведь мы ее учим для того, чтобы не совершать ошибок, сделанных когда-то. Проанализировать прошлое и не совершать ошибок в будущем. Это нужно нам и для расширения кругозора, для формирования нашего мировоззрения. Потом этот же ученик спросил, зачем учить всеобщую историю, если мы живем в России. История России – это часть мировой истории. Мы не можем быть вырваны, потому что мы – часть мира. И свою историю все равно рассматривает в контексте мировой».

Педагог отметила, что случай с 8-классником – единичный, в целом все ее ученики стремятся изучать предмет, потому что всегда вовлечены в дискуссию.

Бабушкино спокойствие

Урок не всегда проходит так, как учитель задумывал изначально. Однако в любой ситуации нужно сохранять спокойствие, убеждена Ирина Четверикова.

«Мои ученики отмечают, что я всегда спокойна, — рассказала педагог, — даже, когда они «что-то творят». Наверное, этому спокойствию я научилась у своей бабушки. Она всю жизнь проработала учителем начальных классов. Но я знала ее именно как бабушку. И она никогда не кричала, даже в разгар какого-то конфликта дома. Всегда спокойно объясняла свою точку зрения. Крики могут отчасти усугублять ситуацию. Агрессия порождает агрессию. Главное – сделать правильные выводы и применить их на практике».

Хобби как часть работы

Ирина Сергеевна признается, что одним из ее увлечений можно назвать работу, поскольку именно здесь она проводит больше всего времени.

А еще одно её хобби недавно тоже стало работой.

«С 1 класса я посещала танцевальный кружок. Занималась народными танцами. Когда начала работать в школе, эти же танцы я ставила вместе с учениками. Теперь я веду танцевальный кружок в нашем Свечинском Доме Культуры. Ко мне ходят заниматься мои ученики – и старших, и младших классов», — рассказала Ирина Четверикова.

Кроме того, Ирина Сергеевна обожает выращивать цветы и в этом ей с удовольствием помогают ребята в школе.