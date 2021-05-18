Улицу Ленина планируют расширить сразу на несколько полос

Такой вопрос сейчас рассматривают специалисты.

Состоялась постоянная комиссия городской думы по строительству и благоустройству. На ней выступил начальник департамента городского хозяйства администрации Дмитрий Печёнкин. Он рассказал о преобразованиях, которые возможно ждут улицы областного центра.

Главная цель всех новшеств — транспортная доступность, ликвидация заторов, пробок. Автомобильные проблемы в час пик можно наблюдать в разных частях города. Особенно на выезде в сторону Нововятска. Чтобы исправить положение, разрабатывается целая программа.

Так, предлагается расширить на несколько полос улицу Ленина. Сделать это хотят в районе перекрёстков с улицей Современной и Пролетарской. В этих же районах может быть проведён капитальный ремонт дорожного полотна. Ещё одно предложение — соединить улицы Современную и Агрономическую.

Данные планы могут быть осуществлены, если город получит федеральные средства на реализацию дорожного нацпроекта.

Фото: yandex.ru/map