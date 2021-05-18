Главная > Экономика > Улицу Ленина планируют расширить сразу на несколько полос

Улицу Ленина планируют расширить сразу на несколько полос

Екатерина Сонина Экономика, Новости

Такой вопрос сейчас рассматривают специалисты.

Состоялась постоянная комиссия городской думы по строительству и благоустройству. На ней выступил начальник департамента городского хозяйства администрации Дмитрий Печёнкин. Он рассказал о преобразованиях, которые возможно ждут улицы областного центра.

Главная цель всех новшеств — транспортная доступность, ликвидация заторов, пробок. Автомобильные проблемы в час пик можно наблюдать в разных частях города. Особенно на выезде в сторону Нововятска. Чтобы исправить положение, разрабатывается целая программа.

Так, предлагается расширить на несколько полос улицу Ленина. Сделать это хотят в районе перекрёстков с улицей Современной и Пролетарской. В этих же районах может быть проведён капитальный ремонт дорожного полотна. Ещё одно предложение — соединить улицы Современную и Агрономическую.

Данные планы могут быть осуществлены, если город получит федеральные средства на реализацию дорожного нацпроекта.

Фото: yandex.ru/map

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Екатерина Сонина