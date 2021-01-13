Умелец из Кировской области сделал звездолет из дерева

Деревянный дом-звездолет появился в Верхошижемском районе.

Его построил в своем имении здешний умелец Сергей Саранский.

В удивительном доме есть окна-иллюминаторы, люстра из еловых корней и спальня под куполом. А также баня с бассейном и башня. Новый дом готов встречать гостей.

Также посетители могут побывать на еще одном новом объекте – в Лешачьем Царстве с лабиринтом и увидеть Лисьи Врата.

Сергей – дизайнер, художник и мастер по дереву. В заброшенной деревне Тайник он обустроил целую деревянную экоусадьбу, которую назвал Мастерской Сказок. В ней все сделано из дерева.

Туристы из разных городов с удовольствием приезжают на экскурсии в Мастерскую Сказок. Кто-то – просто пофотографироваться, а кто-то – и пожить несколько дней и попариться в целебной экобане.

Фото: vk.com/art_lifederevo