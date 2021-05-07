«Умники и умницы Вятки»: как прошёл региональный этап телевизионного конкурса

На всероссийской гуманитарной олимпиаде для старшеклассников Вятку представят победители кировского тура Карина Киселёва и Ульяна Капустина из посёлка Демьяново, Евгений Михеев из Лебяжья.

В Кирове на базе физико-математического лицея состоялся финал регионального этапа интеллектуальной олимпиады для старшеклассников «Умники и умницы Вятки». Его темой стала «Жизнь в Вятском крае в годы Великой Отечественной войны».

Трое победителей представят регион на заключительном этапе олимпиады в Москве.

Область включилась в состязание интеллектуалов

Вятка впервые в этом году по инициативе министерства образования области присоединилась к всероссийской гуманитарной олимпиаде, и финал регионального этапа не смог не посетить губернатор Игорь Васильев.

В первой финальной игре участвовал 21 эрудит – 9 «агонистов» и 12 «теоретиков»: десятиклассники из Лебяжья, Белой Холуницы, п Демьяново Подосиновского района, Слободского, Лузы, Свечи, Пижанки, села Ошлань Богородского района, Нолинска и Омутнинска, набравшие максимальное количество баллов на полуфинальных состязаниях. А всего в олимпиаде проверил свои знания и смекалку 141 старшеклассник.

– Я вас поздравляю с тем, что вы уже финалисты первого регионального этапа интеллектуально-просветительского телевизионного конкурса, который проходит на Вятке. Все, кто находится в этом зале, уже достойны звания умников и умниц. Сегодня у вас есть шанс показать свои самые сильные стороны и знания и, возможно, уже сейчас определиться с будущей профессией, получить возможность поступить на льготных условиях в один из ведущих вузов страны, – сказал глава региона.

Всем участникам финала вручили подарки призы от правительства области.

Выявлять самородков

Оценивала ответы ребят почётный член жюри, координатор всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Карина Князева, подчеркнувшая важность задачи, стоящей перед организаторами проекта.

– Это очень интересный проект, поскольку мы стараемся выявлять самородков по всей стране от Калининграда до Чукотки, дать шанс им проявить себя. И рады, что Кировская область присоединилась к нашему движению, – сказала Карина Князева. – Организация игры – на высшем уровне. Уверена, что кировские ребята проявят себя в полной мере. Три победителя приглашаются на съёмки в Москву, где в сентябре начнётся четверть финала, в феврале будущего года полуфинал и апреле финал, по итогам которого 12 человек в качестве победителей поступят в МГИМО без экзаменов, шесть как призёры получают льготы при поступлении.

Путёвка в жизнь

К слову, этот год юбилейный, тридцатый для олимпиады «Умники и умницы» И как подчеркнула координатор всероссийского проекта, единственный на телевидении с таким шикарным призом, как зачисление без экзаменов в один из престижных вузов.

И ещё один немаловажный момент – он является познавательным именно для старшеклассников, поскольку, по словам Карины Князевой, все остальные проекты ориентированы на более младший возраст.

– Это путёвка в жизнь и хороший старт для каждого из ребят. Отборочные туры как сито, которое выявляет действительно талантливых ребят. И как показывает опыт, чем дальше от города, тем ребёнок усидчивей и талантливей. И наш конкурс – это возможность проявить себя как раз ребятам из глубинки, которым самостоятельно трудно пробиться на такой высокий уровень, – сказала Карина Князева и поддерживая кировских ребят подчеркнула, что все они большие молодцы и уже своего рода победители, а участие в олимпиаде – это опыт, который непременно пригодится им в жизни.

За правильный ответ – орден

Так прошёл региональный финал. Ребята уже подружились и даже поддерживали друг друга несмотря на естественное желание каждого победить. Девять «агонистов» разделили на тройки. Из трёх игр состоял и сам финал. Каждая начиналась с «разминки»: проверки на грамотность и конкурса красноречия. И тут уж ведущий и жюри строго следили, чтобы каждый укладывался ровно в отведённые 20 секунд. Если на прежних отборочных состязаниях допускались поблажки, то здесь весь регламент соблюдался строго. После разминки наступал основной этап, где в полной мере участник мог проявить свои знания. Школьник выходил на дорожку и отвечал на вопросы, выбирая одну из предложенных тем – все они касались военного периода на Вятке. Если ответ был неправильный, то в зависимости от цвета дорожки (красный, жёлтый, синий) он двигался дальше со штрафным очком, либо выбывал. На «заваленный» вопрос отвечал «теоретик» из зала, набирая очки – медаль за неполный ответ или орден за полный.

Абсолютный победитель финала уже точно выйдет на дорожку в Москве в качестве «агониста», двое станут «теоретиками». Но если проявят себя и заработают очки, то у них есть все шансы выйти в следующий съёмочный день на дорожку. По крайней мере, как отметила Карина Князева, у всех троих будет шанс проявить себя.

В региональном министерстве пояснили, что финалисты регионального этапа олимпиады «Умники и умницы» получат преференции при поступлении в Вятский государственный университет.