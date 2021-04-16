УМВД по Кировской области закупает средства криптографической защиты

Подведены итоги аукциона на поставку средств криптографической защиты для нужд УМВД РФ по Кировской области.

Речь идёт о 10 программно-аппаратных комплексах «ViPNet Coordinator HW100». Ими снабжают органы внутренних дел в соответствии с приказом МВД.

Комплексы необходимы для построения и обеспечения безопасной передачи данных между защищенными сегментами виртуальной сети ViPNet, а также фильтрации IP-трафика с использованием в качестве транспортной среды произвольной телекоммуникационной инфраструктуры IP-сетей, включая сети общего пользования.

На аукцион заявился один участник — кировский филиал АО «Центринформ». Они и был признан победителем. Цена контракта — 1,3 млн рублей.

Фото acribia.ru