Главная > Новости > УМВД по Кировской области закупает средства криптографической защиты

УМВД по Кировской области закупает средства криптографической защиты

Вадим Шабалин Новости, Общество

Подведены итоги аукциона на поставку средств криптографической защиты для нужд УМВД РФ по Кировской области.

Речь идёт о 10 программно-аппаратных комплексах «ViPNet Coordinator HW100». Ими снабжают органы внутренних дел в соответствии с приказом МВД.

Комплексы необходимы для построения и обеспечения безопасной передачи данных между защищенными сегментами виртуальной сети ViPNet, а также фильтрации IP-трафика с использованием в качестве транспортной среды произвольной телекоммуникационной инфраструктуры IP-сетей, включая сети общего пользования.

На аукцион заявился один участник — кировский филиал АО «Центринформ». Они и был признан победителем. Цена контракта — 1,3 млн рублей.

Фото acribia.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Вадим Шабалин