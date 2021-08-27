«Уралхим» поощрил педагогов за особые успехи в подготовке школьников к ЕГЭ

В Кирово-Чепецке прошло большое педагогическое совещание, на котором обсудили итоги прошедшего учебного года, а также планы и перспективы на предстоящий год. Компания «Уралхим» поблагодарила педагогов за плодотворную работу и поощрила учителей, чьи выпускники сдали ЕГЭ с результатом более 95 баллов.

На совещании присутствовали руководители всех образовательных учреждений, педагоги, представители общественных организаций и органов власти, предприятий и организаций Кирово-Чепецка. От компании «Уралхим» поприветствовали и поблагодарили педагогов заместитель генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по азотному направлению Сергей Момцемлидзе, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке по персоналу Елена Перминова, начальник участка компрессии и синтеза газа производства аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке Александр Иванишин.

«Наша компания прекрасно понимает, что именно от педагогов зависит будущее нашего города, нашего региона и страны. Уже на протяжении долгого времени мы плодотворно сотрудничаем с образовательными организациями, стараемся оптимизировать и улучшать качество учебного процесса. Компания «Уралхим» и впредь будет делать все для развития системы образования города», – прокомментировала Елена Перминова.

Традиционный публичный доклад об итогах прошедшего 2020-2021 учебного года, работе системы образования города представила начальник департамента образования администрации города Нина Огородова.

Завершилось совещание выступлением главы города Елены Савиной о необходимости участия всех образовательных организаций в проектной деятельности. Елена Михайловна рассказала о перспективах и возможностях, которые в связи с этим открываются, а также наметила цели и задачи, которые предстоит решать совместно в будущем.