Ушел из жизни бывший спортивный директор «Родины»

Сегодня ушёл из жизни Владимир Янко — самый титулованный тренер в истории отечественного хоккея с мячом.

Он единственный, кто приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды — «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва), и «Динамо» (Казань).

Под руководством Янко национальная сборная шесть раз становилась сильнейшей в мире.

В 2012-2013 гг. Владимир Владимирович занимал должность спортивного директора кировской «Родины».

В минувшем сезоне он работал на аналогичном посту в Казани.

.