Ушел из жизни поэт Роман Щипан

В Кирове на 59-м году жизни скончался поэт Роман Щипан. Печальную новость сообщили в областном отделении Союза писателей России.

— Роман Щипан умер сегодня, 18 мая, в 8.43… – сообщила руководитель регионального отделения Ольга Юрлова.

Роман Щипан родился в Кирове. Окончил Кировский сельскохозяйственный институт. Стихи начал писать, будучи студентом, а во второй половине 80-х пришел в литературный клуб «Молодость». В 1995 году стал лауреатом премии А. Грина. В 1997 году выпустил сборник стихов «Собачья роза».

Роман работал разносчиком газет, а в свободное время писал стихи и вел блог «Логово Тигры» в Живом журнале. Там же сказано, что перед смертью Роман долго болел..

В 2003 году кировский режиссер Алексей Погребной снял про Романа фильм под названием «Счастливчик». Почему счастливчик? Потому что мог бы и не родиться, потому что страдал детским церебральным параличом… Но, несмотря на это, прожил яркую и счастливую жизнь.

У Романа осталась жена Алла. Ей посвящено следующее стихотворение:

***

Как зарделись рябины! Конечно, мечтают о дубе.

А дубок затерялся среди тополиных полков.

Одинокая астра цветёт на заброшенной клумбе,

горделиво поднявшись среди пожилых сорняков.

День теряет минуты. Осеннее солнце стыдливо

луч роняет на землю, закутавшись в драную шаль

облаков, погоняемых ветром. А озимь на нивах

зеленеет вовсю, и – куда подевалась печаль?

Пусть свежо по утрам, да зима наступает не завтра.

С неба – дождик холодный. Но, душу и глаз веселя,

на заброшенной клумбе цветёт одинокая астра –

и не всё ли равно ей, куда повернётся Земля?