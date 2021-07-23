Ушёл из жизни член Совета директоров АО «Лепсе» Сергей Лаптев

21 июля скончался член Совета директоров АО «Лепсе», помощник генерального директора завода Сергей Лаптев.

Его трудовой стаж на предприятии составляет почти полвека. Лаптев прошёл путь от слесаря-электромонтажника до одного из руководителей завода.

При личном участии Сергея Николаевича была решена задача финансового оздоровления предприятия, проведена оптимизация производственной программы и системы оплаты труда. Разработана и внедрена компьютерная технология обработки всей производственно-экономической информации в рамках автоматизированной системы управления предприятием.

На протяжении многих лет Сергей Лаптев был президентом хоккейного клуба «Родина». В сезоне 2005-2006 гг. команда стала бронзовым призёром чемпионата России.

Сергей Николаевич удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званий «Почётный авиастроитель» и «Почётный машиностроитель», почётных грамот Департамента авиационной промышленности, Российского авиационно-космического агентства, Министерства промышленности и торговли РФ, награждён почётным знаком «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» и высшей наградой АО «Лепсе» — премией им. А.С. Большева.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Сергея Лаптева.

Фото lepse.com