Устав Кировской области начинают изменять

В Законодательном собрании состоялось первое заседание рабочей группы по внесению поправок в областной Устав.

Изменения связаны с принятым в феврале федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в стране. Они касаются также законов о Законодательном собрании и статусе его депутатов, о губернаторе и правительстве, о государственных должностях. Причем, некоторые нормы о единой системе публичной власти вступят в силу уже с июня, так что стоит поторопиться, считает председатель ЗСКО Роман Береснев.

В возглавленную им профильную рабочую группу по подготовке изменений вошли депутаты Ирина Морозова, Согомон Аракелян, Владимир Костин, Сергей Мамаев, Виктор Медведков, Татьяна Платунова, Алексей Потапенко, Юрий Терешков, а также представители прокуратуры, облизбиркома и областной общественной палаты. Все участники сходятся во мнении, что Устав должен сохранить чёткость формулировок.

К слову, уже 27 января на пленарном заседании депутаты обсудят законопроект группы коллег, принятие которого потребует изменений в Устав региона. А именно, о том, чтобы глава города Кирова избирался всем населением и возглавлял горадминистрацию. Год назад такой законопроект не был принят прошлым созывом ЗСКО.