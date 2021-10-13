Утверждена программа Гражданского форума Кировской области-2021.

11-й по счёту форум пройдёт 22-23 октября в «Инженериуме» ВятГУ (ул.Преображенская, 41). Помимо университета, его организаторами являются региональное правительство и Общественная палата области.

Гражданский форум — это дискуссионно-презентационная площадка для активистов, которые реализуют свои общественные инициативы, представителей НКО и неравнодушных граждан, готовых заниматься социально ориентированной и общественной работой.

Центральная тема нынешнего форума — «Национальные проекты и общество — потребление, соучастие или управление».

С его программой можно ознакомиться здесь