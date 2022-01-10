В 2021 году депутаты Заксобрания Кировской области приняли 96 законов

В 2021 году депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли 96 законов и 291 постановление. 60 документов утвердили парламентарии VI созыва, а 36 – депутаты VII созыва.

Депутаты прошлого созыва работали до 30 сентября 2021 года. За это время они успели трижды принять поправки в областной бюджет, запретить детям продажу зажигалок, энергетиков и бензина, а также увеличить размеры «детских» выплат.

Также VI созыв «разрешил» покупать жилье для детей-сирот путем участия в долевом строительстве, принял решение о снижении налоговых ставок по «упрощенке» и налогу на имущество и ряд других важных документов.

VII созыв начал работу в октябре. За 3 месяца депутаты дважды вносили изменения в бюджет области 2021 года, а также утвердили социальный бюджет на 2022 год. Было на 5 лет продлено действие регионального семейного капитала, а МФЦ получили полномочия по регистрации рождения и смерти.

В новом созыве ОЗС сократилось количество госдолжностей – с 6 до 8, а также число зампредов – с 2 до 3. Также принято решение о сокращении предельной численности работников аппарата до 40 человек.