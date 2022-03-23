В 2021 году на военную службу отправились более 2,5 тысячи призывников из Кировской области. Об этом сообщил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Николай Журков.

Николай Журков отметил, что план по весеннему и осеннему призывам в прошлом году выполнен в полном объеме. По подготовке и призыву граждан на военную службу Кировская область заняла 1-е место в Центральном военном округе.

Лидерами по подготовке и призыву стали Советский район, Верхнекамский и Фаленский муниципальные округа. За хорошую работу также были отмечены военные комиссариаты еще ряда районов.

Как добавил военный комиссар Кировской области Геннадий Боков, в прошлом году Вооруженные силы РФ пополнили более 2,5 тысячи кировчан. Большинство призывников отправились в сухопутные войска, войска национальной гвардии РФ, воздушно-космические силы Российской Федерации, ракетные войска стратегического назначения и части материально-технического обеспечения и центрального подчинения Минобороны.