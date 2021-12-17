В 2022 году в Кировской области акцент в строительстве будет сделан на комплексном развитии территорий

В основе градостроительной политики Кировской области должно быть заложено формирование комфортного пространства для жителей. Об этом говорил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Сегодня он выступил на пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области.

Ранее глава региона Игорь Васильев, ставил задачу развивать и застраивать территории с учётом комплексности. При строительстве домов необходимо, чтобы учитывалась и планировалась необходимая инфраструктура.

— Новые микрорайоны важно застраивать и социальными объектами. Должны быть хорошие дороги, парковки, новые рабочие места. Нельзя повторять ошибки, допущенные в Кирове, где крупные микрорайоны не обеспечены всем необходимым, — подчеркнул Александр Чурин.

Он отметил, при застройке территорий региона приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам, предусматривающим сопутствующее социально-экономическое развитие.

Во время выступления в Заксобрании Александр Чурин остановился на проблеме обманутых дольщиков.

— Необходимо применять разные механизмы, чтобы защитить права граждан. Например, новым застройщикам предоставлять земельные участки в обмен на завершение строительства. Ещё один вариант — субсидирование жилищно-строительных кооперативов для завершения строительства проблемных домов, — пояснил Александр Чурин.

Фото: Александр Папырин