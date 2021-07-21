В 27 сельских школах Кировской области ликвидируют печное отопление

В Кировской области в самом разгаре подготовка школ к новому учебному году. Как сообщили в правительстве региона в части сельских школ ожидаются масштабные преобразования. В 27 учреждениях ликвидируют печное отопление. Его заменят на современные установки.

В 14 образовательных учреждениях работы уже проведены. На очереди 13 школ. В деревне Верхняя Тимофеевская Афанасьевского района в начальной школе печи уже убрали. Всего было выделено на приведение школы в порядок 1,3 млн рублей.

— Здание начальной школы построено в 1970 году. 50 лет никаких преобразований не было. Сейчас же строение полностью обновили. Печей, которых было семь, больше нет. Вместо них поставили электроконвекторы. Кроме того, заменили кровлю, в классах поставили пластиковые окна. Сейчас малыши будут учиться в комфортных условиях, — отметила директор школы Валентина Бузмакова.

Ранее мы писали, что в Кирове будут построены еще три новые школы.

Фото: Александр Папырин