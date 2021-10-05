В 3 больницах Кирова сменились главные врачи

В 3 медучреждениях Кирова произошли кадровые изменения. Новые главные врачи назначены в Больнице скорой медицинской помощи, а также в больницах №2 и №5. Перемены связаны с прошедшими выборами.

Главным врачом Больницы скорой медицинской помощи стал Согомон Аракелян. Ранее он возглавлял больницу №5 в Коминтерне. По итогам выборов-2021 Аракелян прошел в седьмой созыв областного Законодательного собрания и возглавил комитет по социальным вопросам.

Как отмечают в минздраве, Согомон Маркленович молодой, но весьма опытный руководитель. В медицине он прошел путь от санитара до главврача. Под его руководством в больнице №5 были внедрены современные методы хирургического лечения и начата работа по открытию новой поликлиники в Озерках.

Место Согомона Аракеляна на посту руководителя 5-й больницы займет Павел Казаков. Ранее он был главным врачом Советской ЦРБ, а также заместителем главврача Кировского клинико-диагностического центра.

Сменился и главный врач в городской больнице №2 в Нововятском районе. На эту должность была назначена главный пульмонолог области Елена Гертье. Ранее занимавшая пост главврача Ирина Морозова была избрана вице-спикером областного Заксобрания.

Новые руководители были представлены коллективам 5 октября. Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что перед ними стоит задача повысить качество оказания медпомощи населению. Глава социального блока выразил надежду, что все вновь назначенные руководители справятся со своими задачами в полном объеме.