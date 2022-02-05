В амбулаторном центре помощи пациентам с COVID-19 рассказали о своей работе

В сложной эпидемиологической ситуации областное министерство здравоохранения приняло дополнительные решения по организации эффективной деятельности амбулаторно-поликлинического звена. Изменилась схема работы взрослых поликлиник, большинство из которых перепрофилировали для оказания медицинской помощи только пациентам с ОРВИ и коронавирусом.

Как рассказал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, это решение было необходимо. Перепрофилирование позволило максимально разделить потоки пациентов дало возможность медикам справиться с увеличившимся объёмом работы.

Поликлиника № 2 Кировского клинико-диагностического центра (ул. Производственная, 10) тоже перепрофилирована под приём граждан с коронавирусом и признаками ОРВИ. Она открывается в 7 утра и работает до последнего пациента.

По словам фельдшера кабинета неотложной помощи Ульяны Бакшаевой, рост заболеваемости сильно повлиял на график работы всего медперсонала.

«За день бывает до 90 человек. Вчера, например, приём закончили в девятом часу вечера. Но ещё нужно внести все данные в систему, поэтому домой пришла только в час ночи. Пять часов на сон, и обратно на работу. Держимся, в целом настрой боевой. Надеюсь, что скоро всё это закончится, и будем трудиться в обычном режиме», — рассказала она.

Кроме того, Ульяна Бакшаева вместе с дежурными врачами выезжает на вызовы на дом. За последнее время их количество выросло в 2-3 раза.

«Стараемся приехать к больному с 8 до 17 часов, но не всегда успеваем, иногда ездим и до 23 часов. Когда задерживаемся, стараемся позвонить, предупредить и успокоить. Я всегда на связи с пациентами, мне могут позвонить по любому вопросу. Так и проходит день: веду приём, отвечаю на звонки пациентов», – говорит Бакшаева.

По её словам, порой врача вызывают даже при отсутствии температуры — когда просто нужно открыть больничный лист или сдать мазок.