В Даровском стихия лишила людей электричества и связи

В пятницу, 25 июня, ураганный ветер и ливень обрушились на поселок.

В Даровском в результате непогоды были вырваны деревья с корнями, разрушены несколько теплиц местных жителей.

Также разбушевавшаяся стихия лишила людей электричества и связи. Многие кировчане вечером пятницы удивлялись, когда не могли дозвониться до близких и знакомых — телефоны были выключены у всех.

На место оперативно выехали экстренные службы, в том числе от регионального МЧС. Основные объекты жизнеобеспечения населения были восстановлены сразу. Постепенно свет возвращался и на улицы поселка.

Кстати, в этот же день от урагана пострадал еще один населенный пункт в Кировской области. В поселке Вазюк Опаринского района сильный ветер повредил крышу местной школы. С нее было сорвано 30 листов шифера.

Ранее мы сообщали о том, что установлен предполагаемый виновник пожара в Нолинске.

Фото: редакция газеты «Слава труду Даровской» и ГУ МЧС по Кировской области