В День Победы в Кирове запустят 3 салюта и ограничат движение транспорта

В горадминистрации рассказали о мероприятиях в День Победы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, 9 мая в Кирове пройдет торжественный митинг и военный парад, посвященные 76-й годовщине Победы.

Митинг начнется в 10 часов на Театральной площади. Присутствие на нем разрешается только по пригласительным билетам.

Также в День Победы в Кирове традиционно прогремят салюты. Их будет 3. на Театральной площади, в Кочуровском парке и парке ЛПК в Нововятске.

Из-за торжественных мероприятий в городе будет ограничено движение транспорта.

Остановка и стоянка будут запрещены на следующих участках:

7 мая с 6 до 19 часов

по улице Казанской от Красноармейской до Орловской;

с 18 часов 8 мая до 23 часов 09 мая

по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской

по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской

по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского

по улице Московской на участке от Казанской до Набережной Грина

по Динамовскому проезду

по Пионерскому переулку

9 мая с 6 до 13.30

на парковке перед памятником Маршалу Коневу на площади Маршала Конева

9 мая с 00 до 23 часов

в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;

9 мая с 00 до 10 часов

в микрорайоне Лянгасово по улице Октябрьской на участке от дома № 40 до дома № 42.

Движение транспорта будет запрещено на следующих участках:

7 мая с 06 до 19 часов

по улице Казанской от Красноармейской до Орловской

9 мая с 00 до 23 часов

по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской,

по улице Московской на участке от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережная Грина

по Динамовскому проезду

по Пионерскому переулку

с 00 до 14 часов

по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского

по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;

с 20 до 23 часов

по улице Московской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),

по улице Спасской на участке от Дерендяева до Володарского

по улице. Преображенской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),

по улице Дерендяева на участке от Пятницкой до Спасской (кроме движения общественного транспорта),

по улице Карла Либкнехта на участке от Пятницкой до Герцена

по улице Карла Маркса от Труда до Герцена;

с 8 до 14 часов в Нововятском районе по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;

с 18 до 23 часов в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от дома № 4 по улице Ленина до дома №10 по Рухлядьева;

с 08.30 до 10 часов в микрорайоне Лянгасово