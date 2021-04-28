Главная > Главное > В День Победы в Кирове запустят 3 салюта и ограничат движение транспорта

В День Победы в Кирове запустят 3 салюта и ограничат движение транспорта

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

В горадминистрации рассказали о мероприятиях в День Победы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, 9 мая в Кирове пройдет торжественный митинг и военный парад, посвященные 76-й годовщине Победы.

Митинг начнется в 10 часов на Театральной площади. Присутствие на нем разрешается только по пригласительным билетам.

Также в День Победы в Кирове традиционно прогремят салюты. Их будет 3. на Театральной площади, в Кочуровском парке и парке ЛПК в Нововятске.

Из-за торжественных мероприятий в городе будет ограничено движение транспорта.

Остановка и стоянка будут запрещены на следующих участках:

7 мая с 6 до 19 часов

  • по улице Казанской от Красноармейской до Орловской;

с 18 часов 8 мая до 23 часов 09 мая 

  • по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской
  • по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской
  • по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского
  • по улице Московской на участке от Казанской до Набережной Грина
  • по Динамовскому проезду
  • по Пионерскому переулку

9 мая с 6 до 13.30

  • на парковке перед памятником Маршалу Коневу на площади Маршала Конева

9 мая с 00 до 23 часов

  • в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;

9 мая с 00 до 10 часов

  • в микрорайоне Лянгасово по улице Октябрьской на участке от дома № 40 до дома № 42.
Движение транспорта будет запрещено на следующих участках:

7 мая с 06 до 19 часов

  • по улице Казанской от Красноармейской до Орловской

9 мая с 00 до 23 часов

  • по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской,
  • по улице Московской на участке от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережная Грина
  • по Динамовскому проезду
  • по Пионерскому переулку

с 00 до 14 часов

  • по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского
  • по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;

с 20 до 23 часов

  • по улице Московской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),
  • по улице Спасской на участке от Дерендяева до Володарского
  • по улице. Преображенской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),
  • по улице Дерендяева на участке от Пятницкой до Спасской (кроме движения общественного транспорта),
  • по улице Карла Либкнехта на участке от Пятницкой до Герцена
  • по улице Карла Маркса от Труда до Герцена;

с 8 до 14 часов в Нововятском районе по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;

с 18 до 23 часов в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от дома № 4 по улице Ленина до дома №10 по Рухлядьева;

с 08.30 до 10 часов в микрорайоне Лянгасово

  • по улице Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской
  • по улице Октябрьской на участке от дома №40 до дома №42.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина