В День Победы в Кирове запустят 3 салюта и ограничат движение транспорта

В горадминистрации рассказали о мероприятиях в День Победы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, 9 мая в Кирове пройдет торжественный митинг и военный парад, посвященные 76-й годовщине Победы.
Митинг начнется в 10 часов на Театральной площади. Присутствие на нем разрешается только по пригласительным билетам.
Также в День Победы в Кирове традиционно прогремят салюты. Их будет 3. на Театральной площади, в Кочуровском парке и парке ЛПК в Нововятске.
Из-за торжественных мероприятий в городе будет ограничено движение транспорта.
Остановка и стоянка будут запрещены на следующих участках:
7 мая с 6 до 19 часов
- по улице Казанской от Красноармейской до Орловской;
с 18 часов 8 мая до 23 часов 09 мая
- по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской
- по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской
- по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского
- по улице Московской на участке от Казанской до Набережной Грина
- по Динамовскому проезду
- по Пионерскому переулку
9 мая с 6 до 13.30
- на парковке перед памятником Маршалу Коневу на площади Маршала Конева
9 мая с 00 до 23 часов
- в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;
9 мая с 00 до 10 часов
- в микрорайоне Лянгасово по улице Октябрьской на участке от дома № 40 до дома № 42.
Движение транспорта будет запрещено на следующих участках:
7 мая с 06 до 19 часов
- по улице Казанской от Красноармейской до Орловской
9 мая с 00 до 23 часов
- по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской,
- по улице Московской на участке от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережная Грина
- по Динамовскому проезду
- по Пионерскому переулку
с 00 до 14 часов
- по улице Московской на участке от Дерендяева до Володарского
- по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;
с 20 до 23 часов
- по улице Московской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),
- по улице Спасской на участке от Дерендяева до Володарского
- по улице. Преображенской на участке от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме движения общественного транспорта),
- по улице Дерендяева на участке от Пятницкой до Спасской (кроме движения общественного транспорта),
- по улице Карла Либкнехта на участке от Пятницкой до Герцена
- по улице Карла Маркса от Труда до Герцена;
с 8 до 14 часов в Нововятском районе по улице Ленина и улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева;
с 18 до 23 часов в Нововятском районе города Кирова по улице Ленина и улице Парковой на участке от дома № 4 по улице Ленина до дома №10 по Рухлядьева;
с 08.30 до 10 часов в микрорайоне Лянгасово
- по улице Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской
- по улице Октябрьской на участке от дома №40 до дома №42.