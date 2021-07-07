В День семьи, любви и верности в Кирове состоится семейный праздник

Завтра, 8 июля в библиотеках города Кирова пройдёт акция «Раз ромашка, два ромашка…».

В этот день библиотеки откроют свои двери для кировчан и гостей города, которых ждут всевозможные викторины, мастер-классы, яркие фотозоны, многочисленные книжные выставки. Мероприятия пройдут в очном и заочном форматах.

В онлайне интернет-юзерам расскажут о том, как появился праздник Дня семьи, любви и верности, о святых покровителях семьи Петре и Февронии. А посетителей библиотек ждут различные соревнования и викторины. Также кировчане поделятся историями о своей семье.

Добавим, что День семьи, любви и верности был учреждён в честь святых Петра и Февронии, которых ежегодно 8 июля чествует РПЦ . Эти святые с давних времен считались покровителями семейных уз. На всероссийском уровне День семьи, любви и верности начали отмечать с 2008 года. Символом праздника является ромашка. В этот праздник плетут венки из этих цветов и дарят их своим возлюбленным.