В доклад на заседание Госсовета вошли предложения от регионов по организации горячего питания

Среди них проведение анализа состояния производственной инфраструктуры и логистической цепочки, оценка помещений для приготовления пищи и многие другие.

Сегодня, 30 июля, состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации питания школьников комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование». Напомним, губернатор Кировской области Игорь Васильев является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Образование». Он и открыл совещание.

По словам главы региона, заседание Госсовета по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» состоится в конце августа.

— Наша комиссия с Управлением Президента по обеспечению деятельности Госсовета и Минпросвещения России завершили работу над докладом. В него вошли 10 разделов. Заверю, что вопросы организация питания школьников не останутся без внимания, — сообщил глава региона.

Игорь Васильев поблагодарил участников за активную работу и взаимодействие. В ходе детальной проработки предложено 14 направлений по совершенствованию инфраструктуры и организации питания школьников. Это и совершенствование контрактной системы, и механизмы закупки продукции местного АПК, и родительский контроль.