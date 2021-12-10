В «Доме печати – Вятка» в Кирове потушили учебный пожар

10 декабря в Кирове прошли пожарно-тактические учения. Для их проведений был выбран один из крупных производственных комплексов города – «Дом печати – Вятка».

По легенде, на втором этаже издательского объекта произошло возгорание в печатном цехе. Причиной пожара стала аварийная работа печатного станка. Здание оказалось сильно задымлено, а огонь мог распространиться на соседние помещения.

В ликвидации учебного пожара приняли участие 12 единиц техники и 32 спасателя. Сотрудников типографии эвакуировали из здания. Скопление пожарных машин у дома печати вызвало тревогу у жителей ближайших домов. Однако быстро выяснилось, что пожар был условным.

Целью учений стала тренировка личного состава противопожарной службы по тушению пожаров на производственных объектах, а также проверка систем обеспечения пожарной безопасности здания. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар был успешно ликвидирован, а из «горящего» здания «спасены» 86 человек.