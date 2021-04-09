В ДТП со «скорой» у ЦУМа есть пострадавший

В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи.

ДТП случилось 8 апреля. В 19.10 на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта столкнулись 4 машины: «Лексус», «Ауди», «Хендэ» и скорая помощь. В результате происшествия пострадал один человек.

Отметим, что свидетели происшествия изначально сообщали о трех участниках аварии. По предварительным данным автоинспекторов, водитель скорой ехал со включенными сиренами и «маячками».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.