В Фаленском районе открыта новая ферма на 400 голов

Площадь нового объекта составляет четыре тысячи квадратных метров. Он оснащен современным оборудованием с доильным молочным блоком и предназначен для беспривязного содержания скота.

В Фалёнском муниципальном округе в селе Верхосунье открыта новая ферма на 400 голов. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков.

О необходимости ее постройки Алексею Алексеевичу рассказала директор фермы Елена Желнина.

— В старых помещениях стало очень душно и влажно. В связи с этим надои были низкие. Сейчас же на новой ферме замечательный микроклимат. Даже когда на улице жара за 30 градусов — здесь сухо и прохладно. Коровы стали активны, много едят, поэтому удои повысились. При переезде надой на одну корову поднялся с 11 кг в сутки до 13,5 кг. И это даже в жару, — сказала директор фермы.

Новое оборудование доярки освоили всего за несколько дней. Процесс долгий (около 4 часов) три раза в день и физически емкий. Зато теперь на новой ферме для сотрудниц предусмотрены не только комфортные теплые раздевалки, комнаты приема пищи, но и душевые кабины. Все это значительно облегчило труд женщин.

— У нас везде размещены камеры, но даже без них у нас значительно выросла трудовая дисциплина. На каждую вакансию — несколько кандидатов. Никогда такого в селе не было, — сказала Елена Желнина.

В планах — построить телятник и еще несколько помещений на месте старых зданий. Что касается нового объекта, Алексей Котлячков отметил, что у него есть большой потенциал — конструкция здания позволяет к доильному блоку пристроить еще одну ферму, и довести количество животных до 800. На данный момент ферма заполнена на 75%, вскоре оставшиеся места займут молодые телочки. Мощность объекта рассчитана на 8000 кг молока в день.

Напомним, Кировская область занимает одну из лидирующих позиций по надою на одну корову и по валовому производству молока. В прошлом году регион стал первым в ПФО по темпам роста производства яиц и вошел в десятку лучших регионов по этому показателю в стране. Рекордные результаты в животноводстве связаны с задачей губернатора Кировской области Игоря Васильева по увеличению объемов производства сельхозпродукции. Поддержка сельхозпроизводителя в 2020-м в виде льготных кредитов для отрасли составила почти 9 млрд рублей. Разработаны меры поддержки и для инвесторов в сельской местности.