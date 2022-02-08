В феврале-марте у кировчан бесплатно проверят газовое оборудование

В Кирове пройдет социальная акция «Газ без опасности». В ее рамках с 10 февраля по 10 марта у жителей города бесплатно проверят состояние газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.
Работы будут проводить специалисты АО «Газпром газораспределение Киров» и группы компании «Эгида» по заявкам кировчан.
Как отметили в областной Госжилинспекции, состояние вентканалов и дымоходов следует проверять минимум 3 раза в год:
- до начала отопительного сезона,
- в его середине,
- после отопительного сезона.
Техническую диагностику газового оборудования следует проводить ежегодно.
Ответственными за состояние оборудования в многоквартирных домах являются УК, ТСЖ и собственники квартир (при непосредственном управлении), а в ИЖС – собственники домов.
По словам координатора проекта «Газ без опасности» Александра Чиликина, на сегодня четкие требования к организациям, которые проводят проверку оборудования, отсутствуют. Из-за этого осмотр оборудования становится формальным, что чревато опасностью для жизни людей.
По итогам акции будет составлена реальная картина состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Кирове. На ее основании будут подготовлены изменения в правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также в работу обслуживающих организаций. Они могут стать основой для законодательных инициатив.
Оставить заявку на оценку газового оборудования можно по телефону 8-800-201-00-04. Вам назначат удобное время для проверки. Все специалисты будут посещать дома в форменной одежде и покажут удостоверение.