В феврале-марте у кировчан бесплатно проверят газовое оборудование

В Кирове пройдет социальная акция «Газ без опасности». В ее рамках с 10 февраля по 10 марта у жителей города бесплатно проверят состояние газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.

Работы будут проводить специалисты АО «Газпром газораспределение Киров» и группы компании «Эгида» по заявкам кировчан.

Как отметили в областной Госжилинспекции, состояние вентканалов и дымоходов следует проверять минимум 3 раза в год:

до начала отопительного сезона,

в его середине,

после отопительного сезона.

Техническую диагностику газового оборудования следует проводить ежегодно.

Ответственными за состояние оборудования в многоквартирных домах являются УК, ТСЖ и собственники квартир (при непосредственном управлении), а в ИЖС – собственники домов.

По словам координатора проекта «Газ без опасности» Александра Чиликина, на сегодня четкие требования к организациям, которые проводят проверку оборудования, отсутствуют. Из-за этого осмотр оборудования становится формальным, что чревато опасностью для жизни людей.

По итогам акции будет составлена реальная картина состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Кирове. На ее основании будут подготовлены изменения в правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также в работу обслуживающих организаций. Они могут стать основой для законодательных инициатив.

Оставить заявку на оценку газового оборудования можно по телефону 8-800-201-00-04. Вам назначат удобное время для проверки. Все специалисты будут посещать дома в форменной одежде и покажут удостоверение.