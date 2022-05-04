В филиале «КЧХК» прошла выставка пожарно-технического вооружения

На территории промплощадки филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошла выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России».

Выставка была посвящена предстоящему Дню Победы, а также приурочена к профессиональным праздникам спасателей: Дню пожарной охраны России и 75-летию образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

Работникам предприятия представили самые современные образцы пожарных автомобилей и аварийно-спасательного оборудования, стоящих на вооружении подразделений Спецуправления для обеспечения надежного уровня безопасности филиала «КЧХК». Одним из этапов выставки стала демонстрация возможностей пожарной спецтехники по тушению условного пожара с подачей огнетушащих средств.

Мероприятие сопровождалось музыкальными произведениями на военную и пожарную тематику, а сотрудники Спецуправления провели экскурсию с рассказом о пожарно-техническом вооружении, его характеристиках и возможностях при ликвидации ЧС.

Все заводчане могли лично осмотреть каждый пожарный автомобиль и вспомогательное оборудование, задать интересующие вопросы спасателям и сделать памятные снимки в организованной фотозоне.

Дмитрий Степанов, начальник Специального управления ФПС № 16 МЧС России, полковник внутренней службы: