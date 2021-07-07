В городе Нолинске возведут новую школу

Министерство просвещения РФ одобрило заявку правительства Кировской области на строительство образовательного учреждения.

В нашем регионе продолжается работа по созданию новых мест в школах. Она ведётся по поручению главы Кировской области Игоря Васильева. Сейчас в Кирове идёт стройка сразу двух новых образовательных учреждения. Уже скоро школы появятся в микрорайоне Радужный и на улице Пролетарской.

Кроме этого, в рамках новой демографической субсидии в этом и следующем годах будет возведено сразу шесть новых школ. Хорошая новость, касающаяся этой темы, пришла сегодня из министерства просвещения России. Специалисты одобрили ещё одну заявку от Кировской области на строительство образовательного объекта. Новая школа появится в Нолинске. Её стройка начнётся в 2023 году.

Учреждение в Нолинске будет рассчитана на 500 детей. Его возведут на улице Фрунзе. Для ребят также построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Там будут проходить соревнования, работать спортивные секции. Вопрос строительства школы в Нолинске находится на особом контроле главы региона.

Как сообщил сам губернатор, Кировская область показывает достойные результаты по введению в эксплуатацию новых образовательных и дошкольных учреждений.

— Президент Владимир Путин обозначил в своём послании, что в нашей стране в ближайшие годы будет построено 1300 новых современных школ. В нашем регионе процесс идет хорошими темпами. Школы и детские садики вводятся в эксплуатацию по графику, где-то с опережением сроков. Потребность в создании достойных условий для детей есть, — отметил Игорь Васильев.

Фото: Александр Папырин