В Госдуме предложили ввести для вакцинированных скидку на проезд

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой ввести для вакцинированных граждан скидку на проезд в общественном транспорте.

Как сообщает сайт «Экономика сегодня», для них предложено снизить стоимость поездки на 50%.

Предполагается, что вакцинированные смогут пользоваться льготой в течение 6 месяцев после прививки от коронавируса. По мнению Власова, эта мера смогла бы стимулировать россиян к вакцинации.

Свою инициативу Власов представил в письме на имя министра труда РФ Антона Котякова.

Фото duma.gov.ru