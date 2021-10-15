В ковидных госпиталях Кировской области работают 1800 медиков

В Кировской области под инфекционные госпитали задействованы все возможные койки. На сегодня в ковидных стационарах работают 1800 медиков. Один из самых крупных госпиталей развернут на Ленина, 200 на базе дома интерната для престарелых и инвалидов.

На Ленина лечатся от коронавируса 465 человек. Однако резерв еще есть – госпиталь рассчитан на 510 коек. По словам главы минздрава Андрея Черняева, лекарствами все пациенты здесь и в других больницах обеспечены в полном объеме. Не ощущается в ковидных госпиталях и нехватки врачей.

— На сегодняшний день в инфекционных госпиталях региона трудятся 1800 медицинских работников, из них более 550 врачей.

Одна из пациенток госпиталя на Ленина – Надежда Заболотских из Куменского района. Она попала в больницу 13 октября. На прошлой неделе у женщины заболела внучка, потом сноха, а через пару дней – и она сама. 3 дня у Надежды держалась высокая температура и мучил сильный кашель. На скорой женщину увезли на КТ, а оттуда в госпиталь с поражением легких.

Надежда говорит, что к пациентам врачи относятся хорошо, лекарств хватает, а питание очень хорошее. Женщина жалеет, что не сделала прививку от COVID-19, хотя и планировала. Но болезнь пришла раньше.

— Сноха отговаривала меня, пугала осложнениями. Я и не приняла вовремя решение. Через полгода обязательно буду вакцинироваться. В том состоянии, каком я лежала дома – все прокляла. Сходила бы на прививку, было б гораздо легче, — говорит Надежда.

Эпидемиологическая ситуация в Кировской области остается очень напряженной. Количество вновь выявленных больных коронавирусом растет с каждым днем. Их общее число уже превысило 15 тысяч человек. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Единственным вариантом защитить себя и близких остается вакцинация. Где сделать прививку от коронавируса без записи, читайте на сайте «КП».