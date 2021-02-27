В интернете вышел фильм про фотографа из Малмыжа

«Фотограф из глубинки, покоривший весь мир» — небольшой фильм с таким названием появился на ютуб-канале компании METKIN Продакшн. Главный герой ролика – Дмитрий Рогожкин, фотограф из Малмыжа, известный далеко за пределами Кировской области и даже России.

Дима родился в Малмыже в 1993 году. Его мама фармацевт, а отец крановщик. И, как говорит Дима, именно отец научил его заниматься именно тем, чем он хочет.

Увлекаться фотографией Дима начал еще в школе. На мыльницу вместе со своим другом он снимал все, что попадалось на глаза. К десятому классу будущий известный фотограф накопил на свою первую камеру.

И это не рисунок, а одна из фотографий Дмитрия в стиле киберпанк.

В университете Дима не забросил свое хобби, а напротив, решил превратить его в профессию. Через год он обзавелся профессиональной камерой.

— Я участвовал во многих международных конкурсах и в большинстве, конечно же, не выиграл, — так с легким сарказмом говорит о себе фотограф.

Однако были и победы. Первая – в 2015 году, на выставке в Казани. Здесь Дима представил снимок своего дедушки – и победил. Еще одна значимая победа была на конкурсе в Арабских Эмиратах. Здесь за второе место Дмитрий получил 11 тысяч долларов. Но деньги не самоцель.

Практически все фотоработы Дмитрия Рогожкина сделаны здесь, в Малмыже. И его герои – не звезды, а друзья или родственники.

— Я снимаю то, где я живу, в чем я живу, как я живу. И я понял для себя, что здесь намного больше возможностей, чем в больших городах, — говорит он.

Цель искусства – показать не внешний вид вещей, а их внутреннее значение, считает Дмитрий. И фотография должна быть лишь средством для раскрытия идеи. А в основе идеи лежит проблема – проблема общества, проблема человека.

— Вдохновляйтесь не работами других фотографов, а наполняйте свою жизнь вдохновением. Меня вдохновляют люди, люди разные, — рассказывает Дмитрий.

Фото: www.instagram.com/r7dii/