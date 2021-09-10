В историческом здании Белохолуницкой средней школы сделают капитальный ремонт

В крупнейшей школе Белохолуницкого района, которая носит имя заслуженного учителя России Валерия Десяткова, обучается 781 человек. Она находится в историческом здании 1895 года постройки. Ученики школы №2 побеждают в престижных олимпиадах и участвуют в научных конкурсах.

В пятницу, 10 сентября, учителя и школьники рассказали губернатору Игорю Васильеву, который находился с рабочей поездкой в Белохолуницком районе, о том, как построен образовательный процесс с использованием современного оборудования, а также высказали пожелания по дальнейшему оснащению школы.

— Развитие системы образования — один из приоритетов в работе правительства. Мы будем и дальше уделять ему внимание, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В этом году в школе открылся центр образования «Точка роста». На его оснащение из областного и местного бюджетов был направлен почти миллион рублей. В планах — проведение масштабных ремонтных работ.

В рамках реализации программы капремонта школ партии «Единая Россия», инициированной президентом Владимиром Путиным, в ближайшее время школа будет отремонтирована. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Здание, в котором находится образовательное учреждение, будет реставрироваться, так как имеет историческую ценность.