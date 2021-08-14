В Каринторфе строят праздничную площадь

В Каринторфе жители озаботились нехваткой площади для праздников, гуляний и собраний.

Уже шестой раз жители кирово-чепецкого микрорайона Каринторф принимают участие в проекте поддержки местных инициатив. В этот раз – по строительству площади для проведения мероприятий на открытом воздухе. Место нашли в районе дома №3 по улице Краева, около детской горки, установленной также в рамках ППМИ в 2019 году.

Сейчас там спилили старые деревья, представлявшие опасность, в пятницу начали корчевать пни с помощью техники. Затем поляну выровняют, засыплют речным песком. Сегодня энергетики начали устанавливать по углам четыре опоры уличного освещения с десятью лампами. Скоро появятся скамейки и урны. Окончание работ – уже к 17 августа. А в следующем году на площади поставят сцену, скамейки, разместят цветники.