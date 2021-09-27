В Каринторфе восстановили редкий тепловоз на президентский грант

Кирово-Чепецкий Музей железной дороги наконец завершил полную реставрацию уникального тепловоза ТУ2-189 и теперь готов отчитаться за средства, выданные на это Фондом президентских грантов.

Работа потребовала много не только денег, но также времени, сил и нервов, отмечает руководство организации. Теперь в хорошую погоду музей сможет презентовать в лучшем виде «старичка», спасенного от списания в металлолом.

Ранее здесь же начали капремонт снегоочистителя ПС1 70-летней давности: проведена ревизия цилиндрам, заменен прогнивший металл, очищены механизмы от засохшей смазки. Осталось покрасить корпус и приварить крышу, сообщили на странице музея во «ВКонтакте».