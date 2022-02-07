В Киров поступили тесты для выявления «омикрона» и «дельты»

В Централизованную клинико-диагностическую лабораторию КОКБ поступили тест-системы для выявления омикрон- и дельта-штаммов коронавируса. Об этом рассказал главврач кировской областной больницы Вадим Ральников.

Новое оборудование позволит определять конкретный штамм коронавируса прямо в Кирове. До этого мазки, взятые у пациентов, отправляли в Институт вирусологии Роспотребнадзора. Быстрое определение штамма позволит оперативно начать лечение болезни.

Тест-системы уже проверены на практике и показали высокую чувствительность. Они могут показать наличие РНК коронавируса даже до появления симптомов в инкубационном периоде. После верификации они будут использоваться для дообследования пациентов с положительными ПЦР-тестами.

По результатам проведенных тестов на сегодняшний день омикрон-штамм выявлен более чем в 85 процентах проб, взятых у пациентов. При этом по сравнению с дельта-штаммом омикрон протекает легче и напоминает ОРВИ.

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