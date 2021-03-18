В Киров поступят новые локомотивы для пассажирских поездов

Новые электровозы придут в Киров в 2021 году в рамках программы по обновлению подвижного состава. 4 локомотива поступят в локомотивное депо Киров.

Электровозы серии ЭП1М созданы для вождения пассажирских поездов и заменят чешские локомотивы, работающие в настоящее время. Их мощность позволяет вести состав более чем из 20 вагонов со скоростью 70 километров в час. Предельная скорость при этом составляет 140 км/ч.

Главной особенностью нового электровоза является новое устройство кабины машиниста, которое позволяет управлять составом без помощника. Помимо этого локомотив обладает улучшенными техническими характеристиками и имеет более эргономичный дизайн.

Ранее мы писали, что кировчане смогут купить билеты на поезд с большой скидкой.