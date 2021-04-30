В Киров прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Партия в количество 810 доз прибыла в регион сегодня, 30 апреля. Через 3-6 недель после вакцинации данным препаратом пациенты сдадут кровь на антитела к коронавирусу.

Продолжается и вакцинация «Спутником V». В настоящее время объем поставленной в область вакцины составляет более 139 тысяч доз. Первым компонентом вакцины привиты 129 735 человек, полный цикл вакцинации прошли 76 527 человек. Кировская область по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по вакцинации «серебряного поколения» — граждан в возрасте 60+.

Как подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в майские праздники в Кирове продолжат работать пункты вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно будет в следующих выездных пунктах.