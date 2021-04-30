В Киров прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Партия в количество 810 доз прибыла в регион сегодня, 30 апреля. Через 3-6 недель после вакцинации данным препаратом пациенты сдадут кровь на антитела к коронавирусу.
Продолжается и вакцинация «Спутником V». В настоящее время объем поставленной в область вакцины составляет более 139 тысяч доз. Первым компонентом вакцины привиты 129 735 человек, полный цикл вакцинации прошли 76 527 человек. Кировская область по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по вакцинации «серебряного поколения» — граждан в возрасте 60+.
Как подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в майские праздники в Кирове продолжат работать пункты вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно будет в следующих выездных пунктах.
- В СТК «Порошино» (ул. Боровицкая, 36) – с 4 по 7 мая с 9.00 по 15.00
- В ЦУМе (ул. Воровского, 77) – с 5 по 7 мая с 10.00 до 17.00.
- на Театральной площади – с 1 по 6 мая с 9.00 до 16.00.
- в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53/1) – 10 мая с 10.00 до 19.00.