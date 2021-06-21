В Киров привезли ритуальные предметы чукотских шаманов

В областном краеведческом музее начала работу выставка «Чукотка – территория открытий». В экспозиции представлены уникальные вещи из собрания заслуженного путешественника России Артура Чубаркина.

Открывать выставку исследователь Крайнего Севера приехал лично. Как рассказал Артур Чубаркин, коллекция стала результатом многолетних путешествий по Чукотке.

— Я родился и вырос на Чукотке и могу сказать, что эту землю забыть невозможно, где бы ты ни жил потом. Чукотка проверяет людей и не каждому раскрывает свои тайны, — сказал путешественник.

На выставке представлено около 200 экспонатов, и за каждым стоит своя история. Здесь есть традиционные наряды народов Чукотки: унты, торбаса, чуни, камлейка. В витринах выставлены орудия северян: пика для ловли рыбы, костяная игла древней швеи, часть гарпуна китобоя. Есть здесь и ритуальные предметы шаманов, погружающие посетителей в полупервобытный мир древних верований.

Самые редкие экспонаты – рога и череп бизона. Их возраст составляет порядка 26 тысяч лет. Также на выставке представлены огромные пластины китового уса, клыки моржа и белого медведя.

В музее также обустроена фотозона, где посетители могут сфотографироваться в национальных чукотских костюмах.

Выставка будет работать в музее на Спасской, 5 до 5 сентября.