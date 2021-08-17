В Киров вернется аномальная жара

Кировчан предупреждают о возвращении аномальной жары. Метеопредупреждение появилось на сайте ГУ МЧС.

По информации Кировского ЦГМС, в период с 17 по 21 августа на территории Кировской области ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха на 7 и более градусов превысит климатическую норму. Норма для августа составляет +12…+16 градусов.

Жителей области просят заранее принять меры, чтобы не допустить перегрева. Также кировчанам советуют быть осторожнее на водоемах и не купаться в необорудованных местах.

Ранее мы писали, что после жары в Киров придет похолодание с ливнями.