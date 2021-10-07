В Кирове 4 пропавших детей нашли живыми и здоровыми

6 октября в Кирове нашли 4 мальчиков, которые пропали в разное время. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Один из ребят, 15-летний Данил Д. пропал 3 октября. Подростка искали несколько дней. Вечером 6 октября появилась информация, что Данил нашелся.

Еще трое ребят 9, 12 и 13 лет пропали 5 октября. По информации волонтеров, дети находились вместе. Кировчан просили проверить детские площадки, дворы и подъезды, где могли оказаться ребята. Около 18 часов 6 октября стало известно, что потеряшек нашли.

Все дети живы и здоровы. Где они провели то время, пока их искали, волонтеры не сообщают.

Фото: vk.com/ornkirov