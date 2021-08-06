В Кирове 50 детских площадок незаконно разместили на теплосетях

50 детских площадок в областном центре установлены на тепловых сетях, что запрещено правилами эксплуатации. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

Площадки, размещенные с нарушениями, выявили специалисты компании в ходе обследования охранных зон. В частности, незаконно установленные прямо на теплотрассах детские комплексы имеются на улице Розы Люксембург, 90а, на Юровской, 1, на Ленина, 114б и по другим адресам.

По словам начальника управления эксплуатации КТС Романа Батакова, такое соседство крайне опасно. В случае аварий жизни и здоровью детей может быть причинен серьезный ущерб.

По требованиям норм безопасности территория охранной зоны составляет не менее 3 метров от теплотрассы. Всем собственникам объектов были направлены предписания по устранению нарушений.

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